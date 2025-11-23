به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری و استفاده غیرمجاز از پنج دستگاه ماینر به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینر‌ها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران انتظامی شهرستان مهاباد ماینر‌های کشف شده را در در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.