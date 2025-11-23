پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جمع اهالی روستاهای انگورازوج و جلفاده گفت: با وجود برخی کمبودها، مسئولان در تلاش برای رفع مشکلات هستند و موضوع راههای الموت غربی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری افزود:خدماتی که در این ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی به مردم داده شده است در طول صدها سال در این کشور بیسابقه است.
امام جمعه قزوین گفت: علیرغم تحریمها و دشمنیهای دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی رهبریهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی منجر به دست یابی به این موفقیتها شده است.
وی افزود:سفر پر خیر و برکت رئیس جمهوری اسلامی برای استان دستاوردهای ارزشمندی را در پی داشته است.