سوم جمادی الثانی؛ روزی که آسمان مدینه در غمِ بانوی نور، سیاهپوش شد و زمین طعم اندوهی ازلی را چشید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ امروز، شیعیان جهان در سوگ بانوی بهشتی، چراغ معرفت را در دل میافروزند و با زمزمهی «السلام علیک یا بنت رسول الله»، بار دیگر بر عهد وفاداری به ولایت تأکید میکنند. بانوی که با مظلومیتش، بزرگترین روایت ایستادگی را در تاریخ رقم زد.
عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) درمهاباد با عزاداری و سینه زنی در سوگ دخت نبی مکرم اسلام (ص) اشک ماتم ریختند.
بزرگ بانوی دو عالم که با ایستادگی برابر هجمهها مانع از تحریف دین اسلام و مکتب نبوی شد و حالا مکتب فاطمی الگویی جاویدان برای همه مسلمانان جهان شده است.
پایبندی به راه و سیره این بانوی بزرگ، وظیفه معنوی برای ماست و حضور ما در سوگواری ایشان تجدید عهدی با ارزشهای الهی، عدالت خواهی و ولایتمداری است.