در راستای اجرای مصوبات قانونی حفاظت از منابع آب و طرح‌ احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، یک حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سمیرم شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ روح‌الهمدیر منابع آب شهرستان سمیرم گفت: گروه گشت و بازرسی این شهرستان، در جریان نظارت‌های مستمر خود، یک حلقه چاه حفر شده به صورت مخفی را واقع در روبروی اتاقک کارگری در منطقه وردشت از توابع سمیرم شناسایی کردند.

روح اله اکبری افزود: پس از طی مراحل قانونی وبا حکم از مراجع مربوطه، این چاه بلافاصله با اقدامات فنی لازم مسدود و پرشد.

مدیر منابع آب شهرستان سمیرم تأکید کرد: منابع آب شهرستان سمیرم متعهد به اجرای کامل قانون است و با هرگونه برداشت غیرمجاز و تخطی از مقررات منابع آب، با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد. وی از شهروندان فهیم خواست تا با مشارکت فعال خود در حفاظت از منابع حیاتی آب، هرگونه مورد تخلف در زمینه حفر یا بهره‌برداری غیرمجاز را از طریق سامانه ارتباطی ۳۸۴۸ گزارش کنند.