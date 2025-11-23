نشست همانگی رویداد «ایلام، ایران» با حضور معاونان صدا و سیمای مرکز ایلام و مسئولان شهرستان آبدانان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست همانگی رویداد «ایلام، ایران»، با تأکید بر اهتمام ویژه رسانه استانی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان آبدانان عنوان شد: با نظر مدیرکل صدا و سیمای استان و در امتداد رویداد «ایران‌جان»، «ایلام، ایران» در شهرستان‌ها آغاز شده است و با همکاری مسئولان هر منطقه اجرا می‌شود.

معاونان صدا، سیما و خبر رسانه استانی نیز از آمادگی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی شهرستان آبدانان و اعزام گروه‌های مختلف تولیدی و خبری به این شهرستان خبر دادند.

نورمحمدی، فرماندار آبدانان نیز در این نشست با قدردانی از توجه رسانه صدا و سیمای ایلام به شهرستان‌ها؛ ابراز امیدواری کرد؛ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آبدانان از طریق رسانه استانی به‌گونه‌ای شایسته معرفی شود.

براساس اعلام صدا و سیما؛ بخش‌های مختلف خبری و تولیدی مرکز ایلام روز‌های چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه این هفته برای رویداد استانی ایران جان در آبدانان حضور خواهند یافت.