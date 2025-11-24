به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت : در هشت ماهه امسال، این میزان آرد یارانه ای در قالب ۳۷۵۰۰ کیسه آرد ۴۵ کیلوگرمی بین عشایر استان توزیع شده است .

وی ادامه داد : این مقدار آرد به طور کامل یارانه و در حمایت از معیشت و ارتقاء زندگی اقشار عشایر عزیز توزیع شده است .

محسن ضیائی تاکید کرد: برای تولید این مقدار آرد مورد نظر در حدود ۱۷۵۰ تن گندم با کیفیت استفاده شده است .