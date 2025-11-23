به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت موکب حضرت محسن سلام الله علیه را در آبادان راه اندازی کردند.

جانشین پایگاه عشایر مسلم بن عقیل به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و هفته بسیج گفت: جمعی از عشایر، و کارکنان پایگاه و نیز مردم منطقه در این برنامه حضور یافتند تا ضمن گرامیداشت این هفته، در آیین‌های معنوی سوگواری فاطمی نیز مشارکت داشته باشند.

امیر فرهانی افزود: این مراسم با حضور شیوخ و مردم برگزار شد و هدف آن تقویت همبستگی، ایجاد فضای همدلی و بزرگداشت ارزش‌های بسیج در میان جامعه عشایری بوده است.

در این مراسم عاشقان خاندان عصمت در رسای خاندان وحی مدیحه سرایی و از رهگذران پذیرایی کردند.

گفتنی است این موکب با همکاری پایگاه مقاومت بسیج عشایری مسل بن عقیل راه اندازی شده است.