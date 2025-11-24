پخش زنده
امروز: -
کانون فرهنگی «بچههای آسمان» دانشگاه صنعتی اصفهان در چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، موفق به کسب این تندیس ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ این مراسم که با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشجویان کشور، آبانماه گذشته به همت سازمان جهاددانشگاهی تهران و با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی برگزار شد، میزبان جمعی از فعالان حوزه فداکاری دانشجویی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود.
در این آیین ملی، کانون فرهنگی «بچههای آسمان» بهعنوان یکی از گروههای فعال و اثرگذار در عرصه فعالیتهای داوطلبانه و اجتماعی، تندیس ملی فداکاری را دریافت کرد. این کانون طی سالهای اخیر با حضور در برنامههای امدادی، فعالیتهای خیریه، مشارکت در رویدادهای پیشگیرانه و حمایت از اقشار آسیبپذیر، شناخته شده است.
«مریم سپهر» دبیر وقت کانون فرهنگی بچههای آسمان، در این مراسم حضور یافته و به نمایندگی از اعضای این کانون، تندیس ملی فداکاری ایران را دریافت کرد.
حضور داوطلبانه دانشجویان در حوزههایی نظیر دفاع از کشور و حریم اهلبیت(ع)، امدادرسانی در حوادث طبیعی، مشارکت در امور خیریه و مقابله با آسیبهای اجتماعی، فعالیتهای سلامتمحور و توانبخشی، و نقشآفرینی در برنامههای سازندگی و محرومیتزدایی، از محورهای اصلی این آیین تجلیل بود.