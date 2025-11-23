به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هم‌زمان ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، به همت دفتر امام جمعه میاندوآب و حوزه علمیه امام رضا (ع)، مراسم توزیع نذری در مصلی اعظم این شهرستان برگزار شد.

در این برنامه معنوی، بیش از ۱۰۰۰ پرس غذای نذری میان نمازگزاران و عزاداران فاطمی توزیع شد.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ انفاق، تبیین سیره حضرت زهرا (س) و گرامیداشت این ایام صورت گرفت.