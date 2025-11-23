مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد: استان یزد با سرانه مطالعه ۳۰ دقیقه در روز، رتبه اول را در کشور دارد.

یزدی‌ها دو برابر بقیه ایرانیان، کتاب می‌خوانند

رفیعی مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان گفت: استان یزد با سرانه مطالعه ۳۰ دقیقه در روز، رتبه اول را در کشور دارد این در حالیست که متوسط مطالعه روزانه در کشور ۱۶ دقیقه است.

یزد در بین استان‌های با کمترین میزان ارتکاب جرم قتل

براساس آمار رسمی کشور، در سال ۱۴۰۲ دو هزارو ۷۲۲ مورد قتل در کشور رخ داده است که استان یزد با ۱ و سه دهم قتل در هر ۱۰۰ هزار نفر، پس از استان خراسان جنوبی دارای کمترین میزان ارتکاب جرم قتل بوده است.

کارگاه‌های فعال میراث فرهنگی بیمه هستند یا نه؟

پس از فوت دانشجوی دانشگاه یزد در حین بازدید از یکی از بنا‌های تاریخی یزد، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در خصوص وضعیت بیمه اماکن میراث فرهنگی گفت: بازدید از موزه ها، بنا‌ها و کارگاه‌های فعال نیاز به مجوزی ندارد و بنا‌ها و کارگاه‌های فعال میراث فرهنگی بیمه بی نام هستند.

طرح مطالعاتی آلودگی هوا در محور مهریز اردکان به کجا رسید؟

سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص وضعیت میزان آلودگی محور مهریز - اردکان گفت: طرح مطالعاتی بررسی وضعیت آلودگی هوا و انتشار آلاینده‌ها در محور مهریز اردکان در چهار مرحله برنامه ریزی شده که این طرح هم اکنون در مرحله سوم متوقف شده است.

هشدار در مورد تغییر هویت فرهنگی مسجد جامع

ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و به هنجار شکنی در این محدوده اعتراض شده است.