رییس سازمان صمت مازندران با اشاره به چالشهای صنعت استان گفت: برای راهاندازی ۷۰۰ واحد صنعتی نیمهتمام و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید، به ۲۰ همت سرمایهگذاری نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سلیمان علیجاننژاد در حاشیه افتتاح پست تقویت برق شرکت ثانیپلاست آمل گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی استان با چالشهای متعددی از جمله کمبود سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و قطعیهای مکرر برق مواجه هستند.
وی با بیان اینکه ۲۷۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال است، افزود: متاسفانه نوسانات برق در شش ماهه نخست امسال خسارات مالی قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
رییس سازمان صمت مازندران با اشاره به پتانسیلهای توسعه صنعتی استان خاطرنشان کرد: برای تکمیل ۷۰۰ واحد صنعتی نیمهتمام با ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، به ۲۰ همت سرمایهگذاری نیاز داریم که با راهاندازی آنها ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
علیجاننژاد در پایان با اشاره به تصمیمات مثبت اتخاذشده در نشستهای تخصصی با وزرای دولت گفت: در حال پیگیری هستیم تا در عرصه صادرات غیرنفتی نیز نقش مؤثری ایفا کنیم.