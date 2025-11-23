مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: شهدا با ایستادگی خود، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و امروز نام آنان به‌عنوان الگو‌های جاودانه در تاریخ ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام سرایی در یادواره شهدای مدافع وطن شهرستان میانه با اشاره به جایگاه والای سرداران شهید جنگ تحمیلی و مقاومت ۱۲ روزه اخیر در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار علیه ایران افزود: حضور مردم در کنار بسیج و نیرو‌های مسلح، همواره نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام گذاشته و نشان داده است که وحدت ملی، بزرگ‌ترین سرمایه برای پاسداری از انقلاب است.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گفت: بانوی دو عالم با حمایت از امامت و ولایت، درس بزرگی به تاریخ داد. مدافع حقیقی ولایت بودن، آموزه اصلی مکتب فاطمی است و این پیام برای بانوان امروز اهمیت ویژه دارد که چگونه می‌توانند در کنار نقش تربیتی، مدافع ارزش‌ها باشند.

وی با بیان اینکه ناکام گذاشتن فتنه‌ها و تهدیدات ترکیبی دشمنان مرهون بصیرت و آمادگی بسیج است خاطرنشان کرد: در جنگ روایت‌ها، بسیج باید روایت اول حق را زنده نگه دارد؛ اصلی که ریشه در فداکاری شهدا دارد.»

حجت‌الاسلام سرایی همچنین روحیات شهدا در جبهه‌ها را توصیف کرد و گفت: شهدا ره صد ساله را یک‌شبه پیمودند و با ایثار جان، راهی را گشودند که نسل‌های آینده بتوانند در مسیر عزت و استقلال حرکت کنند.»

وی با اشاره به ریشه‌های الهی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ان شاءلله این انقلاب همیشه پابرجا است، چراکه ریشه در عاشورا، غدیر و بعثت دارد و با خواست خداوند به ظهور و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) خواهد رسید.