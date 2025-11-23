کاروان «عاشقان ایران» در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز نهم این بازی‌ها موفق به کسب ۲۳ نشان شامل ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز شده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (یکشنبه ۲ آذر) با برگزاری رقابت‌های روز نهم در شهر توکیو کشور ژاپن پیگیری شد.

کاروان ورزش ایران در این روز توسط مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا زلیکانی (تکواندو) صاحب ۲ مدال طلا شد. پژمان گلچهره، مژده مردانی (کاتا انفرادی)، تیم کاتا بانوان و بیتا جواهری (کاراته) به مدال نقره دست پیدا کردند و حسین تبرته (کاراته) و وحید زینلی (تکواندو) مدال برنز را از آن خود کردند.

با کسب این ۸ نشان، مجموع نشان‌های کاروان ایران تا پایان روز نهم به ۲۳ نشان شامل ۴ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز رسید.

نشان آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

نشان طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

نشان نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

نشان برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو – وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی – تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی – میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.