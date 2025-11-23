پخش زنده
فرماندار کردکوی از مهار دو مورد آتشسوزی در جنگلهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهربانو برهانی، فرماندار کردکوی از وقوع دو مورد آتشسوزی در جنگلهای این شهرستان در روز یکشنبه دوم آذرماه خبر داد و گفت: نخستین آتشسوزی حوالی ساعت ۱۱ صبح در جنگلهای منطقه سیاهطلوع رادکان رخ داد که وسعت آن حدود هزار متر مربع گزارش شد. دومین مورد نیز حوالی ساعت ۱۶:۳۰ عصر در منطقه هلیچال روستای درازنو با گسترهای حدود دو هزار متر مربع به وقوع پیوست.
فرماندار کردکوی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارشها، تیمهای مدیریت بحران شهرستان به همراه نیروهایی از منابع طبیعی، هلالاحمر، محیط زیست، گروههای مردمی، بسیجی و جهادی، کشاورزان و گروههای کوهنوردی به محل اعزام شدند و خوشبختانه آتش در هر دو منطقه مهار شد.
برهانی همچنین اظهار داشت: گروههای پایش همچنان در محل حضور دارند تا از برافروخته شدن مجدد آتش جلوگیری کنند.
وی با قدردانی از همه نیروهای مشارکتکننده در عملیات اطفای حریق، از شهروندان خواست: در صورت روشن کردن آتش برای تفریح یا پختوپز در جنگلها، حتماً پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان پیدا کنند. حفاظت از منابع طبیعی نیازمند توجه و همکاری همه مردم است.