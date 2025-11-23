به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهربانو برهانی، فرماندار کردکوی از وقوع دو مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های این شهرستان در روز یکشنبه دوم آذرماه خبر داد و گفت: نخستین آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۱ صبح در جنگل‌های منطقه سیاه‌طلوع رادکان رخ داد که وسعت آن حدود هزار متر مربع گزارش شد. دومین مورد نیز حوالی ساعت ۱۶:۳۰ عصر در منطقه هلیچال روستای درازنو با گستره‌ای حدود دو هزار متر مربع به وقوع پیوست.

فرماندار کردکوی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها، تیم‌های مدیریت بحران شهرستان به همراه نیرو‌هایی از منابع طبیعی، هلال‌احمر، محیط زیست، گروه‌های مردمی، بسیجی و جهادی، کشاورزان و گروه‌های کوهنوردی به محل اعزام شدند و خوشبختانه آتش در هر دو منطقه مهار شد.

برهانی همچنین اظهار داشت: گروه‌های پایش همچنان در محل حضور دارند تا از برافروخته شدن مجدد آتش جلوگیری کنند.

وی با قدردانی از همه نیرو‌های مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق، از شهروندان خواست: در صورت روشن کردن آتش برای تفریح یا پخت‌وپز در جنگل‌ها، حتماً پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان پیدا کنند. حفاظت از منابع طبیعی نیازمند توجه و همکاری همه مردم است.