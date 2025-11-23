به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سه هزار پرس غذای نذری در مساجد، حسینیه‌ها و موکب‌های استان ایلام توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به مناسبت ایام فاطمیه، تعداد ۳ هزار پرس غذای نذری از سوی آستان مقدس حضرت عباس (ع) در ایلام، توزیع شد.

موکب العتبة العباسیة المقدسة، امروز ۳ هزار پرس غذای نذری را در میان مساجد، حسینیه‌ها و موکب‌های استان ایلام، توزیع کرد.

حجت‌الاسلام چراغی‌پور اعلام کرد: این برنامه امشب در تمامی مساجد و حسینیه‌ها انجام شد.

استاندار ایلام نیز از خدمات این موکب در ایام اربعین و ایام فاطمیه، قدردانی کرد.