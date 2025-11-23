به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اعلام کرد: مناطقِ مشمول این مصوبه، از تسهیلاتِ تکلیفیِ صندوقِ توسعه ملی به‌صورتِ ارزی و ریالی بهره‌مند می‌شوند و نرخ سودِ این تسهیلات دو تا چهار درصد کمتراز مناطقِ توسعه‌یافته است.

بهروز خلیلی گفت: دوره بازپرداختِ تسهیلاتِ بانکی هم در این مناطق طولانی‌تر است؛ به‌طوری که اگر در مناطقِ توسعه‌یافته حدود ۶ سال است، در مناطقِ دارای حمایتِ دولت ۷ تا ۱۲ سال تعیین می‌شود.

او همچنین اعلام کرد که فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌ها در این مناطق، تا ۱۰ سال از مالیات معاف است و برخی طرح‌ها هم تا ۱۵ سال معافیتِ مالیاتی خواهند داشت.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به اختصاص اعتبار ویژه از محل ۲ درصد درآمدِ نفت برای توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق گفت: برخورداری بخش عمده شهرستان‌ها و مناطق استان از این طرح، فرصتی طلایی برای جذب سرمایه‌گذار است و انتظار داریم فعالانِ اقتصادی از این ظرفیت نهایت استفاده را ببرند.