۷۰ درصدِ مناطق استان اردبیل در فهرستِ مشوقها و حمایتهای ویژه دولت برای سرمایهگذاری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اعلام کرد: مناطقِ مشمول این مصوبه، از تسهیلاتِ تکلیفیِ صندوقِ توسعه ملی بهصورتِ ارزی و ریالی بهرهمند میشوند و نرخ سودِ این تسهیلات دو تا چهار درصد کمتراز مناطقِ توسعهیافته است.
بهروز خلیلی گفت: دوره بازپرداختِ تسهیلاتِ بانکی هم در این مناطق طولانیتر است؛ بهطوری که اگر در مناطقِ توسعهیافته حدود ۶ سال است، در مناطقِ دارای حمایتِ دولت ۷ تا ۱۲ سال تعیین میشود.
او همچنین اعلام کرد که فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرحها در این مناطق، تا ۱۰ سال از مالیات معاف است و برخی طرحها هم تا ۱۵ سال معافیتِ مالیاتی خواهند داشت.
معاون استاندار اردبیل با اشاره به اختصاص اعتبار ویژه از محل ۲ درصد درآمدِ نفت برای توسعه زیرساختها در این مناطق گفت: برخورداری بخش عمده شهرستانها و مناطق استان از این طرح، فرصتی طلایی برای جذب سرمایهگذار است و انتظار داریم فعالانِ اقتصادی از این ظرفیت نهایت استفاده را ببرند.