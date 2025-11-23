پخش زنده
نائبرئیس شورای سیاسی حزبالله لبنان در واکنش به حمله هوایی صهیونیستها به ضاحیه جنوبی بیروت گفت که پس از حمله امروز، حزب الله همه احتمالها را در نظر می گیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمود قماطی»، نائبرئیس شورای سیاسی حزبالله اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست باید بدانند این تجاوزات ادامه پیدا نکرده و مقاومت این امر را قبول نخواهد کرد که دولت لبنان، مردم، مقاومت و ارتش مسئول متوقفسازی این تجاوزات صهیونیستها هستند. اطلاعاتی که تا الان وجود دارد، تأکید میکند که در حمله صهیونیستها به ضاحیه جنوبی بیروت، یکی از شخصیتهای جهادی مقاومت ترور شده و اسم وی بعدا اعلام خواهد شد.
این مسئول حزبالله با اشاره به پایبندی مقاومت به هماهنگی کامل با دولت و ارتش لبنان، گفت: مقاومت به اظهارات صهیونیستها درباره پاسخ به این حمله جواب نخواهد داد و رهبری حزبالله در حال بررسی وضعیت است و تصمیم مناسب را خواهد گرفت.
قماطی تاکید کرد: حمله امروز به ضاحیه بیروت نقض خط قرمزی جدید بود که با چراغ سبز آمریکا برای تشدید تنشها انجام شد. پس از حمله امروز، همه احتمالها وارد است و رهبری مقاومت تصمیم مناسب را خواهد گرفت.