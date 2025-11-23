پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح سلام با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و گسترش خدمات تخصصی سازمان بهزیستی در خمین آغاز شد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: طرحی که با هدف افزایش مهارتهای زندگی، تقویت ارتباطات خانوادگی، آموزش والدین، توانمندسازی دانشآموزان و ایجاد شبکه همکاری میان دستگاههای مرتبط طراحی شده است که این طرح میتواند زمینهساز ساختن جامعهای سالمتر، آگاهتر و توانمندتر باشد.
الهدادی افزود: اجرای طرح سلام در خمین با استقبال گسترده مسئولان و همراهی نهادهای مختلف، نقطهعطفی مهم در برنامههای پیشگیرانه و فرهنگی شهرستان به شمار میرود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح را نشانگر انسجام و وحدت میان دستگاههای اجرایی و مردم دانست و گفت: مشارکت مردم شرط موفقیت طرح سلامت اجتماعی است و این طرح محلهمحور باید با اولویت مناطق کمبرخوردار شهر اجرا شود.
محمد بیات با اشاره به اجرای طرح به صورت پایلوت در یک محله، بیان کرد: پس از دریافت بازخورد و آسیبشناسی، این برنامه به سایر محلات و جامعه آماری گستردهتر تعمیم داده خواهد شد تا خدمات اجتماعی و حمایتی به شکل عادلانهتر در دسترس مردم قرار گیرد.
او افزود: موفقیت این طرح در گرو مشارکت مردم و همسویی دستگاههای اجرایی است و مجلس نیز در کنار دولت آماده حمایت از این برنامهها است تا خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری به مردم ارائه شود.
براتی زاده فرماندار شهرستان خمین هم گفت: شرط اصلی موفقیت این طرح، مشارکت مردم و همافزایی ادارات مختلف است و اگر مردم در کنار مسئولان قرار گیرند، میتوانیم اهداف پیشبینیشده را محقق کنیم و بهره کافی و لازم به جامعه برسد و امیدواریم با اجرای کامل طرحهای اجتماعی محلهمحور، مطالبات مردم خمین با سرعت بیشتری پیگیری شود و جایگاه این شهرستان در حد شأن و اهمیت آن در استان و کشور ارتقا یابد.