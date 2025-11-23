پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: بسیجیان بازوان پرتوان نظام و یاوران حقیقی انقلاب و رهبریاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در آیین گرامیداشت هفته بسیج گفت: به برکت وجود بسیج در کشور، بسیاری از مسائل و مشکلات به دست نیروهای پرتوان بسیجی حل شده و بسیجیان خادمان واقعی ملتاند.
سرهنگ کرامتی افزود: هرجا تفکر و حضور بسیجی سایه افکنده، چشم طمع دشمن و دسیسههای دشمنان نقش بر آب شده است.
فرماندار تکاب نیز در این آیین گفت: بسیج سازمانی مردمی و کارآمد است که همواره در خط مقدم خدمت به کشور و مردم قرار دارد.
نیکنام افزود: بسیج بازوی پرتوان انقلاب اسلامی و نهادی برخاسته از بطن جامعه و پایداری و اقتدارش وام گرفته از نیروی الهی و ایمان قوی است.