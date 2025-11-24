به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: توزیع شیر رایگان در سال تحصیلی جاری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر دوره ابتدایی مدارس دولتی، تمامی دانش‌آموزان استثنایی و کارکنان اداری و آموزشی شاغل در واحدهای آموزشی دوره ابتدایی مدارس دولتی است که امروز مقرر شد این طرح با دو شرکت تولید شیر در استان نهایی شود و به امضای طرفین رسید.

اکبر بیات افزود: دانش‌آموزان تحت پوشش این طرح در استان اصفهان تخمین زده می‌شود که جمعیت هدف در استان اصفهان به حدود ۴۱۲٬۰۰۰ نفر می‌رسد.

وی گفت: در طول سال تحصیلی در ۳۶ نوبت و به مدت دو نوبت در هفته (روزهای یکشنبه و چهارشنبه) شیر توزیع می‌شود و بازه زمانی از ۱۵ آذرماه سال جاری تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ خواهد بود و در صورتی که ایام هفته منطبق با تعطیلی باشد، یک روز قبل یا بعد نسبت به توزیع شیر اقدام خواهد شد.