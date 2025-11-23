پخش زنده
در پی اوجگیری خشونت و تیراندازی در مرکز شهر شیکاگو، وقوع یک شورش گسترده با حضور حدود ۳۰۰ نوجوان و کشته و زخمیشدن چند نفر، بار دیگر موجی از نگرانی درباره بحران امنیتی در این شهر برانگیخت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک به نقل فاکسنیوز، این نا آرامیها جمعه شب پس از مراسم روشنکردن درخت کریسمس و در نزدیکی خیابانهای «استیت» و «راندلف» آغاز شد؛ جایی که دستکم هشت نوجوان هدف گلوله قرار گرفتند و یک نوجوان ۱۴ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
برایان هاپکینز، عضو شورای شهر شیکاگو، گفته حدود ۳۰۰ نوجوان با اسپری فلفل و شوکر به نیروهای پلیس حمله کردند و دستکم یک افسر پلیس به علت شدت جراحات بستری شده است.
تیراندازیهای جمعه شب تنها بخشی از خشونتهای اخیر در شیکاگو بود و چند روز پیش نیز مردی ۵۰ ساله با سابقه گسترده کیفری متهم شد زنی را در قطار شهری به آتش کشیده است.
لوورنس رید، که دستکم از سال ۲۰۱۷ چندین بار به جرمهای مختلف بازداشت شده، اکنون با اتهام «حمله تروریستی یا خشونت علیه سیستم حمل و نقل عمومی» روبهرو است.
شهردار شیکاگو، برندون جانسون، این حمله در قطار را «حادثهای منفرد» توصیف کرده است؛ موضوعی که با انتقاد شدید رسانههای محافظهکار همراه شده است.
ترامپ در واکنش به این تحولات مدعی شد شهروندان شیکاگو «درخواست ورود ترامپ» را سر میدهند و مقامات ایالتی و شهری را به علت امتناع از کمک فدرال مورد انتقاد قرار داد.
او مدعی شد فرماندار پریتزکر و شهردار شیکاگو با وجود وخامت اوضاع به دولت فدرال اجازه ورود نمیدهند.