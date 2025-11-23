پخش زنده
امروز: -
تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد محبوبیت دونالد ترامپ در میان والدین آمریکایی در یک ماه گذشته کاهش محسوسی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک به نقل از نیوزویک، دادههای مؤسسه افکارسنجی «اِشلون اینسایتس» نشان میدهد والدین کودکان زیر ۱۸ سال اکنون نگاه منفیتری به ترامپ دارند و سهم افرادی که دیدگاه «بسیار نامطلوب» نسبت به او دارند، در آبان ماه ۷ درصد افزایش یافته است.
در نظرسنجی ماه نوامبر، ۴۳ درصد والدین گفتهاند دیدگاهی «بسیار نامطلوب» نسبت به رئیسجمهور دارند؛ در حالیکه این رقم در نظرسنجی ماه اکتبر ۳۶ درصد بود.
همچنین میزان نگاه «مطلوب یا نسبتاً مطلوب» به ترامپ طی یک ماه ۳ درصد کاهش یافته است، کاهش محبوبیت ترامپ تنها محدود به والدین نیست و در کل جمعیت نیز ارزیابی مثبت از عملکرد او ۵ درصد کاهش نشان میدهد.
بیشتر زمان انجام دو نظرسنجی اکتبر و نوامبر با دوره تعطیلی دولت فدرال همزمان بوده است دورهای که به گفته کارشناسان فشار اقتصادی گستردهای بر خانوادهها وارد کرد.
این گزارش اضافه کرد: تعطیلی طولانیمدت دولت موجب تأخیر در پرداخت مزایای برنامه کمک تغذیهای (SNAP) و یارانه انرژی (LIHEAP) شد؛ برنامههایی که برای خانوادههای کمدرآمد حیاتی هستند و همزمان بسیاری از کارکنان دولت مجبور بودند بدون حقوق کار کنند و گزارشهایی منتشر شد که برخی از آنها از جمله کنترلکنندگان هوایی برای جبران هزینهها ناچار به کار دوم شدهاند.
نیوزویکدر این باره نوشت: این دوره همچنین نگرانیها درباره افزایش هزینههای زندگی و افزایش ۲۰ درصدی میانگین حق بیمه بیمههای درمانی برنامه ACA در سال آینده را تشدید کرده است، کارشناسان میگویند، مجموعه این عوامل احتمالاً به کاهش محبوبیت ترامپ در میان خانوادهها کمک کرده است.
نتایج نظرسنجی همچنین نشان میدهد، افزایش هزینهها، بهویژه برای غذا، مسکن و مراقبتهای بهداشتی، تأثیر مستقیم بر خانوادهها داشته و تأخیر در پرداخت مزایای SNAP «عملاً سفره غذایی بسیاری از خانوادهها را کوچکتر کرد».
یک کارشناس به نیوزویک گفته است این روند میتواند ناامنی غذایی در میان کودکان را افزایش دهد.
نیوزویک در پایان نوشت: برخی تحلیلگران نیز معتقدند سیاستهای دولت ترامپ در قبال برنامههای حمایتی از جمله کاهش بودجه یا محدود کردن آنها نارضایتی عمومی را افزایش داده و وعدههای انتخاباتی او درباره کاهش قیمتها و بهبود اقتصاد با اقدامات عملی دولت «در تناقض» قرار گرفته است.