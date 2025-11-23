به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر دو شهید گمنام دقایقی پیش در امامزاده جعفر (ع) با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان بسیجی و مسئولان استانی پایان یافت.

سرهنگ حرزاده در حاشیه این مراسم با اعلام جزئیات تشییع گفت:مراسم اصلی تشییع پیکر این شهدا فردا ساعت ۸ صبح همزمان با سراسر کشور در شهر یزد برگزار می‌شود و مسیر حرکت از امامزاده جعفر (ع) به سمت حسینیه امیر چقماق پیش‌بینی شده است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم یزد افزود: مردم استان یزد، به‌ویژه جوانان، همیشه ثابت کرده‌اند که قدرشناس شهدا و ادامه‌دهندگان راه آنان هستند وآمادگی مردم برای میزبانی از شهدا در کشور مثال‌زدنی است.

سرهنگ حرزاده درباره محل تدفین این دو شهید نیز توضیح داد: دو یادمان جدید برای تدفین در نظر گرفته شده است. یکی از یادمان‌ها در شهرستان بنستان بهاباد که عصر روز شهادت مراسم تدفین انجام می‌شود و دیگری در محوطه دانشگاهی در شهرستان میبد به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس با اشاره به روند شناسایی سایر شهدا نیز گفت: پنج شهید دیگر که از شهدای امانی استان هستند، همچنان در حال طی مراحل شناسایی و آزمایش‌های ژنتیک در تهران می‌باشند. این فرآیند زمان‌بر است، اما پیگیری‌های لازم انجام شده است.

او افزود: درخواست کرده‌ایم که این پنج شهید نیز برای حضور در مراسم‌ها به استان یزد اعزام شوند. ان‌شاءالله پس از پایان برنامه‌ها، پیکرشان برای ادامه روند شناسایی به تهران بازگردانده خواهد شد.

سرهنگ حرزاده با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در میزبانی شهدای گمنام گفت: یزد رتبه اول کشور در پذیرش و تدفین شهدای گمنام را دارد و با تدفین این دو شهید، شمار شهدای گمنام استان به ۱۹۷ نفر خواهد رسید.

به گفته وی، مردم یزد برای مراسم فردا آمادگی ویژه‌ای دارند و تمهیدات لازم برای برگزاری برنامه‌ای باشکوه پیش‌بینی شده است.