به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری گلریزان هفته گذشته در زندان مرکزی ارومیه، گفت: در این مراسم، رکورد کشوری جمع‌آوری کمک‌های مالی برای زندانیان شکسته شد و بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال کمک جمع‌آوری شد.

فتحی افزود: با این میزان کمک خیران، زمینه آزادی بیش از۵۰۰ نفر تا ایام‌الله دهه فجر و نیمه شعبان امسال فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر۹۹۷ زندانی مالی و جرائم غیرعمد در استان وجود دارد، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶۵ نفر زندانی از این بخش آزاد شده‌اند.

مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: میزان کمک جمع‌آوری‌شده برای آزادی این تعداد زندانی حدود ۵۲۰ میلیارد ریال بوده است.