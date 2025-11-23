پخش زنده
۵۰۰ زندانی جرائم مالی غیر عمد به همت خیران از زندان آزاد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجانغربی با اشاره به برگزاری گلریزان هفته گذشته در زندان مرکزی ارومیه، گفت: در این مراسم، رکورد کشوری جمعآوری کمکهای مالی برای زندانیان شکسته شد و بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال کمک جمعآوری شد.
فتحی افزود: با این میزان کمک خیران، زمینه آزادی بیش از۵۰۰ نفر تا ایامالله دهه فجر و نیمه شعبان امسال فراهم میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر۹۹۷ زندانی مالی و جرائم غیرعمد در استان وجود دارد، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶۵ نفر زندانی از این بخش آزاد شدهاند.
مدیرکل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجانغربی اضافه کرد: میزان کمک جمعآوریشده برای آزادی این تعداد زندانی حدود ۵۲۰ میلیارد ریال بوده است.