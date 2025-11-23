پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: مبنای تعطیلی کلاسها، شاخصهای علمی است و مدیران مدارس اختیار دارند بر اساس درصد غیبت دانشآموزان تصمیمگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر نوریشادکام در گفتوگو با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در روزهای اخیر، درباره احتمال تعطیلی مدارس استان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: که تصمیمگیری در این زمینه کاملاً علمی و مرحلهبهمرحله است.
وی با بیان اینکه مبنای تشخیص، درصد غیبت دانشآموزان است افزود: اگر در یک کلاس ۱۵ درصد دانشآموزان سه روز متوالی غیبت داشته باشند، احتمال شیوع بیماری مطرح میشود و باید موضوع بررسی شود. در کلاسهای ۳۰ نفره، غیبت پنج دانشآموز در سه روز متوالی میتواند به تعطیلی کلاس منجر شود.
نوریشادکام افزود: اگر این وضعیت در چند کلاس تکرار شود، مدیر مدرسه میتواند اقدام به تعطیلی مدرسه کند. تصمیم نهایی نیز با هماهنگی آموزش و پرورش منطقه اتخاذ میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر اینکه تعطیلی سراسری مدارس یزد مطرح نیست، بیان کرد: نباید برای کل استان یک نسخه واحد پیچید. ممکن است در یک منطقه شیوع بیشتر باشد و در منطقه دیگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشد؛ بنابراین اختیار لازم به مدیران مدارس و آموزشوپرورش داده شده است تا بر اساس شرایط واقعی تصمیمگیری کنند.
او با اشاره به شرایط سایر استانها گفت: تا امروز هیچ استانی در کشور بهدلیل آنفلوآنزا تعطیلی اعلام نکرده است. موارد تعطیلی اخیر مربوط به آلودگی هوا بوده و تنها استان قم یک مورد محدود داشته که آن هم مبنای علمی نداشته است.
نوریشادکام با تأکید بر اینکه وضعیت بیماری در یزد طبیعی و قابل کنترل است، افزود: روزانه گزارشهای مدارس بهصورت دقیق بررسی میشود و اگر مورد نگرانکنندهای وجود داشته باشد، سریعاً تصمیمگیری خواهد شد.
وی در پایان از خانوادهها خواست به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و اطلاعات معتبر را تنها از طریق دانشگاه علوم پزشکی، آموزشوپرورش و رسانههای رسمی دنبال کنند.