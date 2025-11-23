پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته بسیج از زحمات فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ امام جمعه شاهین دژ در این مراسم به رسالت خطیر و جایگاه بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت فرهنگ بسیج برگرفته از فرهنگ ناب اسلامی است.
حجتالاسلام مرادی هفته بسیج را فرصتی برای حرکت ملت ایران در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی دانست که توسط امام راحل پایه گذاری شده است.
وی افزود: بسیج مکتبیترین و مردمیترین نیروی مقاومت جهان است و مجموعهای از پاکترین انسانها و فداکارترین جوانها در راه تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی در آن گرد هم آمدهاند.
در این مراسم سرهنگ عباسفام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ نیز به اهمیت و نقش بسیج در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت تا زمانی که فرهنگ بسیج درکشور حاکم باشد دشمنان انقلاب اسلامی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.