با تلاش خیر دامغانی آقای چوپانی و گروه‌های فنی از شهرستان‌های مختلف استان، طرح برق رسانی به امام‌زاده روستای کاستان در سملقان به بهره‌برداری رسید.

روشنایی ماندگار، تکمیل برق رسانی به آستان امامزاده کاستان با همت خیّر دامغانی

روشنایی ماندگار، تکمیل برق رسانی به آستان امامزاده کاستان با همت خیّر دامغانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح که با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی به زائران و اهالی منطقه آغاز شده بود با تأمین روشنایی مسیر و محوطه امام‌زاده، رنگ تحقق به خود گرفت.

با بهره‌برداری از این پروژه، مسیر دسترسی و فضای امام‌زاده در شب‌های زیارتی روشن‌تر شده و اهالی کاستان با شور و شوق فراوان از عملی شدن خواسته‌ی دیرینه خود استقبال کردند.

تلاشی که نشان می‌دهد هر گام کوچک در مسیر خدمت، می‌تواند نوری بزرگ در دل مردم بیفروزد.