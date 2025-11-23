امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ایست به اتلاف انرژی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲- ۲۱:۴۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
سفر رئیس جمهور به قزوین
سفر رئیس جمهور به قزوین
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
خبرهای مرتبط

اتلاف انرژی نصف می‌شود؛ نسل جدید عایق‌های نانویی

مصرف گاز ادارات دولتی پایتخت زیر ذره‌­بین

اصفهان باید در اولویت اصلاح ساختار سوخت و نیروگاه‌ها قرار گیرد

برچسب ها: اتلاف انرژی ، بحران انرژی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 