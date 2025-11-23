پخش زنده
امروز: -
یادواره ۲۲۲ شهید شهرستان آبدانان با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و ایثارگران، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسم یادواره شهدای شهرستان آبدانان سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام با تأکید بر اینکه قدرت و عظمت امروزِ نظام، مدیون خون شهدا است، گفت: ما بارها ثابت کردهایم که برای دفاع از استقلال کشور؛ از هیچ چیز؛ حتی از جان خود، دریغ نخواهیم کرد.
در ادامه این مراسم؛ از کتاب شهد شیرین، نوشته مرحوم علیمراد محمدی رونمایی شد.
این کتاب به زندگینامه طلبه شهید، عبدالرحیم بزرگیمقدم میپردازد؛ شهیدی که از دانشجویان مدرسه عالی شهید مطهری بود.
شهرستان آبدانان؛ تاکنون ۲۲۲ شهید را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.
آبدانان، زادگاه دانشمند هستهای کشور، شهید داریوش رضایینژاد نیز هست.