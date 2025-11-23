به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ گفت: ادوات کشف‌ شده شامل ۲۵۰ متر تور دامی، سه حلقه تیوپ و سه دست لباس ماهیگیری بوده که پیش از هرگونه اقدام به صید توقیف شد.

اصلانی افزود: مراتب در محل صورت‌جلسه و تجهیزات ضبط‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از اکوسیستم‌های آبی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.