به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ داریوش خسرویار گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی کوراش بانوان با هدف آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۵ و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اسامی دعوت‌شدگان به اردو، افزود: ملی‌پوشان از استان‌های مختلف شامل خراسان شمالی، اصفهان، همدان، قزوین، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، تهران، لرستان و چهارمحال و بختیاری در این مرحله حضور دارند.

رئیس انجمن کوراش کشور گفت: زهرا باغچقی، فائزه ابراهیمی، الهه باغچقی و هانیه وحدانی از خراسان شمالی در جمع دعوت‌شدگان هستند.

خسرویار اظهار کرد: این مرحله تمرینی با حضور بتول پاکروح به‌عنوان سرمربی و یک مربی خارجی برگزار می‌شود.

وی افزود: فاطمه فروغ رضایی از اصفهان با توجه به عملکرد درخشان تیم اصفهان در مسابقات استعداد‌های برتر کشور، به‌عنوان مربی مدعو در اردو حضور دارد.

رئیس انجمن کوراش کشور گفت: فاطمه اسلامی از چهارمحال و بختیاری نیز به‌عنوان سرپرست تیم ملی در این اردو فعالیت می‌کند.