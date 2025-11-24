پخش زنده
رئیس انجمن کوراش کشور گفت: اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش بانوان از ۴ تا ۱۸ آذرماه به میزبانی بجنورد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ داریوش خسرویار گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی کوراش بانوان با هدف آمادگی هرچه بیشتر ملیپوشان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۵ و بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به اسامی دعوتشدگان به اردو، افزود: ملیپوشان از استانهای مختلف شامل خراسان شمالی، اصفهان، همدان، قزوین، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، تهران، لرستان و چهارمحال و بختیاری در این مرحله حضور دارند.
رئیس انجمن کوراش کشور گفت: زهرا باغچقی، فائزه ابراهیمی، الهه باغچقی و هانیه وحدانی از خراسان شمالی در جمع دعوتشدگان هستند.
خسرویار اظهار کرد: این مرحله تمرینی با حضور بتول پاکروح بهعنوان سرمربی و یک مربی خارجی برگزار میشود.
وی افزود: فاطمه فروغ رضایی از اصفهان با توجه به عملکرد درخشان تیم اصفهان در مسابقات استعدادهای برتر کشور، بهعنوان مربی مدعو در اردو حضور دارد.
رئیس انجمن کوراش کشور گفت: فاطمه اسلامی از چهارمحال و بختیاری نیز بهعنوان سرپرست تیم ملی در این اردو فعالیت میکند.