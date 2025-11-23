پخش زنده
استان ایلام با وجود جنگلهای متراکم و تنوع زیستی، امروز در خط مقدم فرسایش خاک، رسوبگذاری و تهدید اکوسیستم قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرسایش خاک و بیابانزایی؛ موضوعی است که کارشناسان در نشستی علمی؛ بر ضرورت اجرای الگوی مدیریت جامع آبخیزداری به منظور مهار این پدیده، تأکید کردند.
نشست تخصصی تبیین مدیریت جامع حوزههای آبخیز با حضور طالبی، رئیس انجمن آبخیزداری ایران، جمعی از اساتید، صاحبنظران و دانشجویان؛ صبح امروز، یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴ در محل سالن فرزانگان، برگزار شد.
طالبی، رئیس انجمن آبخیزداری ایران در این نشست با بیان اینکه «دانشگاه»، مرکز تولید علم و تصمیمسازی مبتنی بر دانش است، اظهار کرد: توسعه بیابان در ایلام نگران کننده است و بایستی با رویکردی کارشناسی شده و علمی به ارائه راهکارهای مناسب پرداخت؛ تا بخشی از این بحران، کاهش یابد.
در این نشست، اعضاء با ارائه مطالب تخصصی و علمی خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.