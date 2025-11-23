الیت بدون شعلههای آتش
هیچ شعله آتشی دیگر از جنگلهای الیت زبانه نمیکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ جنگلهای صخرهای روستای الیت مرزن آباد شهرستان چالوس، آبان ماه در ۲ مرحله دچار حریق شدند، مرحله نخست ۱۰ آبان که پس از چند روز آتش مهار شد و در مرحله دوم از ۲۴ آبان آغاز شد و شامگاه ۲۸ آبان در حالیکه در حال اطفای کامل بود با وزش باد دوباره شعله ور شد و این بار بی رحمانهتر از قبل درختان را سوزاند.
با شدت گرفتن آتش ابتدا یک فروند بالگرد و در روزهای بعد ۸ فروند بالگرد بکار گرفته شدند، هواپیماهای تخصصی اطفای حریق هوافضای سپاه نیز که پیشتر آتش جنگلهای ۵ کشور را مهار کرده بودند با حجم مخزن ۴۰ تنی وارد فضای منطقه شدند و بر روی کانونهای آتش آب تخلیه کردند تا آتش فروکش کند.
صخرهای بودن منطقه سبب شده بود مهار آتش از روی زمین مشکل شود، امکان انتقال تجهیزات و نیروها سخت بود و برای اولین بار از هلی بورن برای انتقال نیروی انسانی به کانونهای آتش انجام شد و نیروهای تخصصی از چندین استان کشور نیز پای کار آمدند تا آتشی که هشت روز شعله ور شده بود خاموش شود
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه هیچ شعله آتشی دیگر از جنگلهای الیت زبانه نمیکشد، گفت: آتش سوزی چند روزه در جنگلهای الیت چالوس با تلاشهای نیروها از زمین و هوا مهار شد و دود اندکی که مشاهده میشود مربوط به سوختن کندههای درختانی است که آتش گرفته بود
حسین ساجدی نیا افزود: نیروها تا سه روز آینده برای لکه گیری و مهار کامل آتش در منطقه حضور خواهند داشت.
محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز گفت: در مجموع ۱۰۰ سورتی پرواز توسط بالگردها و ۱۲ سورتی پرواز توسط هواپیماهای مخصوص اطفای حریق هوافضای سپاه انجام و آتش مهار شد
گزارش: بنیامین مرشدی