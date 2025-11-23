

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای ویژه برای پیگیری روند ثبت جهانی روستای بیشه گفت:پیگیری پرونده ی ثبت جهانی روستای بیشه از سر گرفته شده و تلاش می‌کنیم با رفع چالش‌های موجود، این روستا در فهرست روستاهای هدف گردشگری سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) ثبت شود.

عطا حسن‌پور افزود: روستای بیشه یکی از مقاصد مهم گردشگری استان است و ظرفیت‌های آن می‌تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: تاکنون پنج روستای کندوان، اصفهک، کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی در فهرست روستاهای هدف گردشگری جهانی ثبت شده‌اند و ثبت بیشه می‌تواند جایگاه لرستان در گردشگری روستایی بین‌المللی را تقویت کند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت:استان لرستان دارای ۱۱ روستای هدف گردشگری است و روستای «بیشه» یکی از این مقاصد معرفی شده است.

حسن پور همچنین روستای بیشه را به‌عنوان روستای بدون بیکار کشور معرفی کردو گفت: جشنواره «رود و ریل» در سال گذشته با حضور خبرنگاران خارجی در بیشه برگزار شد و این روستا به مدت یک هفته در رسانه‌های بین‌المللی معرفی شد.

روستای بیشه با برخورداری از موقعیت منحصر به فرد در مسیر یکهزار و ۴۰۰ کیلومتری راه‌آهن سراسری و دارا بودن چشم‌اندازهای طبیعی کم‌نظیر، آبشارهای متعدد، پل‌های تاریخی، تونل‌های طولانی و زیستگاه‌های جانوری ارزشمند همچون ماهی کور و سمندر لرستانی، یکی از زیباترین بخش‌های ایران به شمار می‌رود.



