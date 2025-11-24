به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نخستین کمیسیون دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید و امور ایثارگران در ساختمان مرکزی این بنیاد برگزار شد. در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون، از جمله محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و مجید امرایی معاون اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید، علی چگنی رئیس دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید، سید حمزه نژادحسین، مسعود ملاثانی، معصومه مرادی تشکیل شد، محور‌های تخصصی حوزه هنر و رسانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با سخنرانی محمد کرم‌الهی و علی چگنی همراه بود، ساختار و مأموریت کمیسیون تبیین شد و روند نظارت، بررسی و صدور مجوز‌های هنری در سطح استان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین هماهنگی با مراکز استانی و شبکه مردمی برای بازنشر آثار هنری مرتبط، از دیگر مباحث طرح‌شده در این نشست بود.

افتتاح کمیسیون دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید با حضور اعضای کمیسیون

محمد کرم‌الهی با تشریح چرایی تشکیل این کمیسیون، بر ضرورت هم‌افزایی حوزه‌های هنر و رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: بنیاد شهید سالانه حجم گسترده‌ای از تولیدات فرهنگی و هنری را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند، درواقع با وجود تولیدات گسترده، در سال‌های اخیر گزارش دقیقی از میزان اثرگذاری آثار در فضای بیرونی در دست نبود و میزان حضور ما در رسانه‌ها حداقلی بود. تولیدات ما منظم انجام می‌شد، اما چرخه بازخوردگیری و سنجش تأثیرگذاری دچار ضعف بود.

وی با اشاره به تغییرات سریع دنیای رسانه افزود: در شرایطی که هر لحظه تغییرات جدیدی در حوزه ارتباطات رخ می‌دهد، همراهی با فضای امروز یک ضرورت است و هر اندازه از این حوزه فاصله بگیریم، ارتباط با میدان مخاطب کاهش می‌یابد. همین ضرورت باعث شد ساختار جدیدی در اداره کل امور هنری شکل بگیرد تا حوزه هنر و رسانه به‌صورت تلفیقی عمل کند.

علت تشکیل دبیرخانه هنر و رسانه

مدیرکل امور هنری، تشکیل این کمیسیون را پاسخی به نیاز بنیاد برای استفاده از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: هنر و رسانه امروز از هم جدایی‌پذیر نیستند. رسانه بدون هنر قدرت زیباشناختی و خلاقیت ندارد و هنر بدون رسانه توان حضور در میدان مخاطب را از دست می‌دهد. از همین رو تصمیم گرفتیم نهادی هدفمند ایجاد کنیم تا هم به‌روز باشد و هم سنجش دقیقی از اثرگذاری فعالیت‌ها ارائه دهد.

کرم‌الهی افزود که با آغاز کار «دبیرخانه هنر و رسانه» با عنوان رسانه‌ای «هنرسانه» و با مسئولیت علی چگنی، تغییرات محسوس شد و داشتن این ساختار باعث شد روند کار روان‌تر شود، پاسخ‌گویی تقویت شود و ارتباط دوطرفه بین تولیدکننده و مخاطب شکل بگیرد؛ موضوعی که پیش از این به این کیفیت وجود نداشت.

نقش کمیسیون، فراتر از تأیید طرح‌ها

وی تأکید کرد که وظیفه کمیسیون صرفاً بررسی و تصویب طرح‌ها نیست، بلکه رسالت اصلی آن «ترسیم نقشه راه» است و این کمیسیون باید با رصد ملی و جهانی، نیاز‌های مخاطبان را شناسایی کند و تولیدات ما را به سمت نیاز واقعی جامعه هدایت کند. سنجش اثرگذاری آثار، تعامل با مخاطب و هدایت جریان تولید فرهنگی مأموریت اصلی کمیسیون است.

کرم‌الهی همچنین به حجم تولیدات فرهنگی بنیاد اشاره کرد و گفت: تنها در سال گذشته ۱۱۰۰ اثر در قالب فیلم، تئاتر، موسیقی، کلیپ و… رونمایی شد. اما تولید هدفمند زمانی محقق می‌شود که ابتدا نیازسنجی دقیق صورت گیرد.

تجربه جنگ ۱۲ روزه و نقش بی‌بدیل هنرمندان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در عملکرد رسانه‌ای بنیاد دانست و ادامه داد: در آن مقطع بیش از سه‌هزار اثر رسانه‌ای تولید شد. ما تعصب برند نداشتیم؛ آثار را لایه‌باز منتشر کردیم تا همه بتوانند از آن استفاده کنند، چون شرایط، شرایط جنگی بود. هنرمندان در آن روز‌ها با مسئولیت‌پذیری بی‌نظیری وارد میدان شدند و حجم تولیداتشان قابل قیاس با هیچ حوزه دیگری نبود.

به گفته وی، بسیاری از هنرمندان بدون مطالبه مالی و صرفاً با احساس مسئولیت ملی و انسانی مشارکت کردند و این تجربه نشان داد که هنر چگونه می‌تواند در لحظات بحرانی نقش راهگشا داشته باشد.

تثبیت ساختار برای آینده

کرم‌الهی در پایان تأکید کرد: این تجربه‌ها سبب شد به این نتیجه برسیم که باید ساختار هنر و رسانه را رسمی و پایدار کنیم تا بتواند به‌طور دائمی در کنار ما باشد. انتظار داریم اعضای کمیسیون با دانش و تجربه خود ما را در تصمیم‌گیری‌های درست و هدایت جریان تولید یاری کنند.

افتتاح کمیسیون دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید با حضور اعضای کمیسیون

مجید امرایی معاون اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید نیز در ادامه جلسه با اشاره به تحول در مفهوم «شهروند خبرنگار» طی سال‌های گذشته گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش برای نخستین‌بار در رسانه‌ها از شهروند خبرنگار سخن گفته شد. امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که عملاً هر شهروند یک خبرنگار و یک رسانه است.

وی با تأکید بر اینکه دنیای امروز بر کوتاه‌گویی و انتقال پیام در کمترین زمان استوار است، افزود: قدرت روایت‌های کوتاه، اما عمیق، چه در قالب یک جمله، چه یک عکس یا فیلم ۳۰ تا ۶۰ ثانیه‌ای، می‌تواند ذهن مخاطب را به اندازه یک داستان طولانی درگیر کند. هنر نیز از همین جنس است؛ اولین مخاطب هر اثر هنری خودِ هنرمند است و همین احساس، قدرت انتقال معنا را افزایش می‌دهد.

امرایی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم دو مفهوم «ایثار» و «شهادت» اظهار کرد: این دو واژه، ستون‌های فرهنگی انقلاب ما هستند و بار معنایی بسیار عمیقی دارند. امروز با ابزار‌های جدید از جمله فضای مجازی و اپلیکیشن‌های تولید محتوا، می‌توان این مفاهیم را در ابعاد گسترده و مؤثر منتقل کرد.

معاون اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید تأکید کرد: دبیرخانه هنر و رسانه که با پیشنهاد دکتر کرم‌الهی تشکیل شده، می‌تواند نه‌تنها به حوزه ایثار و شهادت، بلکه به‌عنوان یک الگو برای سایر سازمان‌های دولتی نیز عمل کند. این اولین‌بار است که در یک نهاد دولتی چنین ساختاری با رویکرد خلاقانه و به‌روز ایجاد می‌شود.

وی در پایان گفت: ما در حوزه سازمانی در خدمت اعضای کمیسیون هستیم تا مسیر فعالیت آنها هموار شود. هدف ما تسهیل‌گری و ایجاد پشتوانه اداری برای پیشبرد رسالت فرهنگی و رسانه‌ای بنیاد است.

افتتاح کمیسیون دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید با حضور اعضای کمیسیون

علی چگنی در ادامه نشست، گزارشی از سازوکار تولید و توزیع محتوا در دبیرخانه ارائه کرد و گفت: دبیرخانه در دو بخش تولید و توزیع فعالیت می‌کند. در حوزه توزیع، تمرکز اصلی بر بستر‌های فضای مجازی است. مرحله اول فعالیت ما در پیام‌رسان‌های بله، تلگرام و اینستاگرام پایه‌گذاری شده و مرحله دوم انتشار در رسانه ملی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی نیرو‌های متخصص در میان جامعه ایثارگری بیان کرد: تعدادی قابل‌توجه از ایثارگران فارغ‌التحصیل رشته‌های هنری هستند، اما فضای شغلی کافی برایشان وجود نداشت. تاکنون تعدای از این هنرمندان شناسایی شده و در قالب تیم‌های چند نفره که قالباً در استان‌ها مستقر می‌باشند، پروژه‌های تولیدی را انجام می‌دهند که هم از نظر هزینه مقرون‌به‌صرفه است و هم کیفیت بسیار خوبی دارد.

رئیس دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید درباره تولیدات مناسبتی دبیرخانه توضیح داد: سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ مراسم و مناسبت ملی در تقویم بنیاد وجود دارد؛ از مناسبت‌های درجه‌یک مانند روز جانباز تا آیین‌های بزرگداشت شهدای شاخص ملی. برای همه این مناسبت‌ها تولید محتوا انجام می‌شود.

چگنی گفت: ۳۰ درصد تولیدات برای پخش تلویزیونی برنامه‌ریزی شده و ۷۰ درصد آن به‌صورت هدفمند در فضای مجازی منتشر خواهد شد و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال دست‌کم ۳۰ میلیون بازدید در سه بستر اصلی فضای مجازی داشته باشیم.

وی همچنین از راه‌اندازی سایت جدید «هنرسانه» خبر داد و گفت: این سایت پایگاه رسمی انتشار اخبار جشنواره‌های هنری بنیاد و همچنین آرشیو ملی تولیدات خواهد بود. علاوه بر این، یک بانک اطلاعات هنرمندان ایجاد می‌شود که به‌صورت حرفه‌ای مدیریت خواهد شد.

چگنی افزود: پس از بارگذاری اثر توسط هنرمند، اثر مستقیماً در اختیار دبیرخانه قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون همان‌جا ارزیابی را انجام می‌دهند. روند پاسخ‌دهی نیز در سایت ثبت و از طریق پیامک به هنرمند اطلاع داده می‌شود. به این ترتیب روند دستی و پراکنده فعلی حذف می‌شود.

وی همچنین از امکان رسیدگی فوری به آثار اضطراری خبر داد و گفت: امکان تشکیل جلسات فوری برای بررسی آثار ضروری فراهم شده است. اگر اثری نیاز به مجوز فوری داشته باشد، از طریق وبینار یا تماس تلفنی با اعضای کمیسیون هماهنگ می‌کنیم تا پیش از تشکیل رسمی جلسه کمیسیون بررسی شود.

در پایان این کمیسیون، راهبرد‌های عملیاتی کمیسیون تا پایان سال جمع‌بندی و مقرر شد تا سازوکار‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت و سرعت خدمات هنری و رسانه‌ای در سراسر کشور تقویت شود.