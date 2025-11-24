پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت شهادت دکتر مرتضی رضیعی گفت: این جانباز دفاع مقدس طبابت را به میدانی برای ادامه جهاد خود بدل ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت دکتر مرتضی رضیعی ، آقای پزشکیان در پیامی ، شهادت این جانباز دفاع مقدس را به خانواده معزز وی ، جامعه پزشکی کشور، همرزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت گفت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر شهادت دکتر مرتضی رضیعی موجب تاثر و اندوه شد. انسانی که با وجود جراحتهای عمیق دوران دفاع مقدس، نه تنها از مسیر زندگی کنار نرفت، بلکه با ارادهای کمنظیر قلههای علم را درنوردید و طبابت را به میدانی برای ادامه جهاد خود بدل ساخت.
زندگی و شهادت این پزشک جانباز، یادآور حقیقتی روشن است: روحی که برای خدا و مردم زیسته باشد، در هیچ شرایطی محدود نمیشود. مجاهدتی که او در سالهای رنج و تلاش داشت، سرمایهای معنوی برای ملت ایران و راهنمایی برای نسلهایی است که معنای استقامت را در چهره او میدیدند.
اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده معزز ایشان، جامعه پزشکی کشور، همرزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه پروردگار برای آن شهید عزیز، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
گفتنی است : دکتر مرتضی رضیعی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پرتلاش بیمارستان رازی، پس از چهل سال تحمل درد و رنج جراحات جانبازی در ایام شهادت حضرت زهرا سلامالله علیها به برادر شهیدش پیوست.