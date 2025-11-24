امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

حال و هوای شب شهادت حضرت زهرا(س) در حرم بانوی کریمه

زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه (س) همزمان با شب شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها به عزاداری و سوگواری پرداختند.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۰۱:۳۶
خبرهای مرتبط

مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ویژه بانوان در قم

برچسب ها: حضرت معصومه(س) ، شهر قم ، شهادت حضرت زهرا ( س )
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 