به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میان کیوان رستم آبادی از ایران و حریفی از قزاقستان برگزار شد.

آزادکار کشورمان در این مبارزه ۲ بر یک پیش افتاد اما در ثانیه‌های پایانی، مبارزه را ۳ به ۲ واگذار کرد و به نشان نقره دست پیدا کرد.

رستم آبادی روز گذشته در نخستین مبارزه مقابل حریفی از اوکراین ۶ بر ۴ پیروز شد. دومین مبارزه او برابر حریفی از ترکیه برگزار شد. رستم آبادی در یک مبارزه نفس گیر به برتری ۱۱ بر ۸ در این مبارزه دست پیدا کرد و در ادامه هم قرقیزستان را در سومین مبارزه خود با نتیجه ۱۳ بر ۵ شکست داد و پیکار پایانی شد.

با مدال نقره رستم آبادی، مجموع مدال‌های کاروان ایران به ۲۵ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.