نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان صاحب نشان نقره شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین روز مسابقات کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) ابوالفضل زهره وند در دیدار پایانی وزن ۷۴ کیلوگرم برابر حریفی از قرقیزستان قرار گرفت. او نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد وصاحب نشان نقره شد.
زهره وند روز گذشته در نخستین مبارزه خود حریف ترکیهای اش را ضربه فنی کرد. او در دومین مبارزه هم صاحب برتری ۱۰ بر صفر برابر حریفی از ارمنستان شد. در ادامه زهره وند نماینده مغولستان را ۱۵ بر ۴ برد و فینالیست شد.
امروز محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم و کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم به ترتیب صاحب نشانهای طلا و نقره شدند.
با مدال نقره زهره وند، مجموع مدالهای کاروان ایران به ۲۶ رسید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.