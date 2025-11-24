حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در سالروز شهادت‌ام ابیها غرق در عزا و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عزاداران و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت در سالروز شهادت دردانه پیامبر، حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام عزاداری و مرثیه سرایی می‌کنند.

دیشب و در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره بعد از نماز مغرب و عشا مراسم نوحه خوانی و عزاداری در این حرم مطهر برپا شد.

ویژه‌برنامه‌های دهه دوم فاطمیه تا ۴ آذر همراه با اقامه نماز مغرب و عشا و با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه‌السلام برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دانشمند و حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی اردکانی و با مرثیه‌سرایی و مداحی حجت‌الاسلام والمسلمین یاسین حسین‌آبادی و حاج مهدی سروری همراه خواهد بود.

همچنین در خلال این مراسم، آیین معنوی لاله‌گردانی خدام حرم مطهر برگزار می‌شود .

زائران و مجاوران آستان مقدس شاهچراغ هم برای عرض تسلیت به این امامزاده جلیل القدر با حضور در این حرم مطهر به سوگ می‌نشسنند و عزاداری می‌کنند.