ملی پوش کشورمان در مبارزه رده بندی وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان، به نشان برنز دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روز دهم بازی‌های المپیک ناشنوایان و در کشتی آزاد، عرفان ستاری در وزن ۹۷ کیلوگرم برای کسب نشان برنز به مصاف حریفی از قزاقستان رفت و با برتری ۷ بر صفر صاحب این مدال شد.

ستاری روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، مبارزه خود در دور دوم را برابر حریفی از روسیه برگزار کرد و ۱۶ بر ۶ پیروز شد. او در دور بعد مقابل حریفی از هند که قهرمانی المپیک را در کارنامه دارد روی تشک رفت، اما با نتیجه ۷ به یک شکست خورد راهی رده بندی شد.

امروز در کشتی آزاد، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم طلا گرفت و کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم و ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند.

مدال برنز ستاری، بیست و هفتمین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.