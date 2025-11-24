نماینده تکواندو بانوان ایران در دومین رقابت خود در بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ مقابل نماینده ترکیه به پیروزی رسید.

­المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵؛ دومین پیروزی یاری مقابل ترکیه به ثبت رسید

به گزارش گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ امروز دوشنبه ۳ آذر شبنم یاری نماینده وزن منفی ۶۷ کیلوگرم ایران در دور دوم به مصاف حریف ترکیه‌ای رفت و به پیروزی رسید.

یاری راند نخست این بازی را با نتیجه ۱۱ بر صفر به پایان رساند و در راند دوم نیز با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

نماینده وزن منفی ۶۷ کیلو گرم ایران در بازی نخست نیز برابر نماینده چین پیروز شده بود.

هدایت تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان به عهده محبوبه محمد نژاد است و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.