پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی تا پایان هفته برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی این شرایط در شهرهای صنعتی و کلان شهرها موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا میشود.
طی سه روز آینده، در صورت تداوم این وضعیت و نبودِ جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد.
هشدار سطح نارنجی امروز برای شهرهای تهران ، کرج، اراک، اصفهان، تبریز، ارومیه و اهواز صادر شده است.
همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز در تهران - ۱۷۶ - قرمز - ناسالم برای همه / اهواز - ۱۷۱ - قرمز - ناسالم برای همه / اصفهان - ۱۵۸ - قرمز - ناسالم برای همه / ارومیه - ۱۵۵ - قرمز - ناسالم همه / مشهد - ۱۵۰ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس / تبریز - ۱۴۹ - نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس / کرج - ۱۴۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس / قزوین - ۱۰۵ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس / اراک - ۹۱ - زرد - قابل قبول گزارش شده است.
امروز در نوار شرقی و جنوب شرق کشور وزش باد در برخی ساعات رخ میدهد.
چهارشنبه در بخشهایی از کردستان، جنوب آذربایجان غربی، مازندران و گلستان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیشبینی میشود.