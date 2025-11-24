

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی این شرایط در شهر‌های صنعتی و کلان شهرها موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

طی سه روز آینده، در صورت تداوم این وضعیت و نبودِ جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد.



هشدار سطح نارنجی امروز برای شهرهای تهران ، کرج، اراک، اصفهان، تبریز، ارومیه و اهواز صادر شده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های بزرگ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز در تهران - ۱۷۶ - قرمز - ناسالم برای همه / اهواز - ۱۷۱ - قرمز - ناسالم برای همه / اصفهان - ۱۵۸ - قرمز - ناسالم برای همه / ارومیه - ۱۵۵ - قرمز - ناسالم همه / مشهد - ۱۵۰ - نارنجی - ناسالم برای گروه‌های حساس / تبریز - ۱۴۹ - نارنجی- ناسالم برای گروه‌های حساس / کرج - ۱۴۹ - نارنجی - ناسالم برای گروه‌های حساس / قزوین - ۱۰۵ - نارنجی - ناسالم برای گروه‌های حساس / اراک - ۹۱ - زرد - قابل قبول گزارش شده است.

امروز در نوار شرقی و جنوب شرق کشور وزش باد در برخی ساعات رخ می‌دهد.

چهارشنبه در بخش‌هایی از کردستان، جنوب آذربایجان غربی، مازندران و گلستان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.