پیوست فرهنگی و اجتماعی برای اجرا در استان اصفهان در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و مقرر شد این استان برای تحقق این طرح عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با تأکید بر اجرا و پایش برش استانی سند مهندسی فرهنگی اعلام کرد برش استانی سند مهندسی فرهنگی تدوین شده و دستگاه‌های متولی لازم است برای اجرای احکام آن اهتمام ویژه داشته باشند.

مهدی جمالی‌نژاد با بیان اینکه این سند نباید در قفسه‌ها بماند، تأکید کرد: نشست‌ها باید مستمر برگزار شود و پایش و ارزیابی دقیق به نتیجه برسد.

وی افزود: با اجرای این سند، عملکرد‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ به هم‌افزایی تبدیل خواهد شد.

به گفته او، با وجود ابلاغ پیوست فرهنگی در سال‌های گذشته، این موضوع به‌ویژه در اصفهان که قرار بود پایلوت اجرا باشد، با غفلت مواجه شده است.

استاندار بر ضرورت توجه نهاد‌ها به پیوست فرهنگی تأکید کردو گفت: همه نهاد‌ها از جمله صداوسیما و استانداری ملزم به توجه به پیوست فرهنگی هستند و پیوست فرهنگی و اجتماعی باید مستمر روی میز شورای فرهنگ عمومی قرار داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با تأکید بر اولویت‌دار بودن مباحث فرهنگی گفت:

در حوزه مسائل فرهنگی ضعف جدی علمی وجود دارد و لازم است این ناآگاهی به شکل صحیح برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی افزود: نقاط قوت و ضعف فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی بررسی می‌شود و هدف دستیابی به یک سند جدی و کارآمد است.

او ابراز امیدواری کرد که نتیجه تصمیمات شورا به‌زودی در عمل نمایان شود و بر لزوم اجرایی شدن پیوست فرهنگی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان نیز با اشاره به شرایط فعلی فرهنگی کشور گفت: با وجود دستگاه‌ها و اعتبارات زیاد فرهنگی، باید مشخص شود برآیند این هزینه‌ها چه بوده و چگونه به وضعیت کنونی رسیده‌ایم