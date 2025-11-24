پخش زنده
ملی پوش بانوان کشورمان در مسابقات کاراته بازیهای المپیک ناشنوایان به پیکار پایانی وزن ۵۰- کیلوگرم راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب دومین روز رقابتهای کاراته بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (دوشنبه ۳ آذر) نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم در نخستین مبارزه نماینده ترکیه را ۵ برصفر شکست داد. او در دومین مبارزه با حریفی از الجزایر روبهرو شد و با نتیجه ۵ بر ۳ صاحب برتری شد.
زکی زاده با این دو برد به پیکار پایانی وزن ۵۰- کیلوگرم مسابقات کاراته راه پیدا کرد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.