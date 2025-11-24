پخش زنده
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی از اهدای ۱۵۰ جلد کتاب توسط خیرین به زندان بجنورد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی اصغر رنجبر گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی ۱۵۰ جلد کتاب ارزشمند به زندان بجنورد توسط خیرین اهدا شد.
وی گفت: این اقدام، بخشی از برنامهای گستردهتر برای تقویت فرهنگ مطالعه و فرصتآفرینی برای تمامی اقشار جامعه، بهویژه افراد در حال گذراندن دوران اصلاح و تربیت است.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی افزود: اهدای این مجموعه کتاب، حرکتی فرهنگی و انساندوستانه است که میتواند بر ارتقای سطح آگاهی، بهبود روحیه و تقویت مهارتهای فکری زندانیان تأثیرگذار باشد.
رنجبر ادامه داد: تجربه نشان داده است که دسترسی به منابع مطالعاتی مناسب، نقش مهمی در بازگشت سازنده و مسوولانه افراد به جامعه دارد.