به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در تهران آغاز شد.

این آیین با حضور مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم شهیدپرور پایتخت از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز و پیکر‌های پاک شهیدان را تا معراج شهدا بدرقه می‌کنند.

بر اساس این گزارش، همزمان با تهران، پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دیگر نیز در ۳۱ استان کشور بر دوش مردمی که دلشان به یاد ایثار می‌تپد، تشییع می‌شوند.