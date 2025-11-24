در سومین روز از هفته بسيج به صورت همزمان درسراسر استان خطبه فدکیه ویژه شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها قرائت و تفسیرشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ر ئیس سازمان تعلیم و تربیت سپاه ثارالله استان کرمان گفت: این مراسم عصر امروز همزمان و یک روز قبل از شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها الله در سراسر استان برگزار و این اولین بار است که مراسم قرائت و تفسیرخطبه فدکیه در استان برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: قرائت این خطبه در جوارشهداگمنام در تمامی شهرستانها انجام شد.

حجت الاسلام سازندگی هم در اين مراسم در شهر کرمان و در جوار قبور مطهر شهدا گمنام با تاکید بر بصيرت افزايي بسيجيان و ولایتمداری والگو پذيري از حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام گفت: دوقطبی سازي یکی از نقشه هایی است که دشمن به دنبال آن است و در اين برهه زمانی نبایستی غفلت کرد و از بسیجیان در این وادی انتظار بیشتری است.