آتش‌سوزی جنگل‌های منطقه کارمزد سوادکوه که از شب گذشته آغاز شده بود، با حضور نیروهای منابع طبیعی و مشارکت مردم محلی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از مهار آتش‌سوزی جنگل‌های منطقه کارمزد سوادکوه خبر داد و از مردم این روستا که در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند، تقدیر کرد.

باقری با اعلام این خبر گفت: حریق از ساعت ۲۲ شب گذشته آغاز شده و حدود ساعت ۲ بامداد مهار شد و همکاران ما همچنان در عرصه حضور دارند.

وی با تشکر از مشارکت مردم منطقه افزود: از مردم روستای کارمزد که زن و مرد پای کار بودند تا آتش مهار شود، تشکر می‌کنم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: برای اطفای کامل لکه‌های باقی‌مانده در مسیرهای غیرقابل دسترسی، وسایل راهداری در اختیار ما قرار گرفته و به زودی این بخش نیز کاملاً اطفا خواهد شد.