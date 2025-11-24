

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۱ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۵ و ۶ تیمی رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به نیمه نهایی راه یافتند. تیم آرژانتین از حضور در این دوره انصراف داد. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** نیمه نهایی:

تایوان ۲۵ - ۱۸ بنگلادش

** برنامه فینال - دوشنبه ۳ آذر - سالن میرپور

هند - تایوان

- تیم‌های ایران و بنگلادش سوم مشترک شدند.

- تیم بانوان ایران در این دوره و در دور گروهی و در گروه بی ۵۵ - ۱۱ تیم لهستان، ۴۲ - ۱۰ تیم کنیا، ۳۹ - ۱۱ تیم نپال و ۵۱ - ۱۵ تیم زنگبار را برد و ۲۱ - ۳۱ مغلوب تایوان شد و با ۸ امتیاز به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی صعود کرد. تیم ایران در دیدار نیمه نهایی ۲۱ - ۳۳ مغلوب تیم هند شد.